Ascolti tv ieri giovedì 26 marzo chi ha vinto tra Italia Splendida Cornice Pechino Express e Piazzapulita

Ieri sera si sono disputate diverse trasmissioni televisive in prima serata, tra cui la partita di calcio tra Italia e Irlanda del Nord, un episodio di

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 26 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata, dove la partita Italia-Irlanda del Nord (Rai 1) non ha rivali. La sfida dell’access prime time invece lascia campo libero a La Ruota della Fortuna (Canale 5), che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti a Caduta libera (Canale 5). In prima serata, dietro la Nazionale, si piazzano Forbidden Fruit (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio le sfide informative tra Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli, Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante e Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio: tra loro The day after tomorrow (Italia 1). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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