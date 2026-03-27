Ascolti tv boom per la Nazionale che supera i 10 milioni

Durante la partita della Nazionale italiana, gli ascolti televisivi hanno superato i 10 milioni di spettatori. La vittoria sul campo si è tradotta anche in un successo per le emittenti, che hanno registrato un aumento significativo di pubblico durante la trasmissione. I dati diffusi dall'azienda di rilevazioni mostrano un picco di ascolti durante tutto l'evento sportivo.

Gliascolti tvdel 26 marzo assegnano la vittoria allaNazionaleche raggiunge il 43% di share, mentreForbidden Fruitcrolla. In accessLa Ruota della Fortunaha realizzato comunque ascolti buoni, ovvero 4.427.000 spettatori pari al 18.8% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, boom per la Nazionale che supera i 10 milioni Articoli correlati Ascolti tv, boom per la cerimonia di chiusura che supera il 30%I dati degli ascolti tv del 22 febbraio assegnano la vittoria alla cerimonia di chiusura che realizza ottimi numeri. Ascolti TV | Giovedì 26 Marzo 2026. Boom Italia oltre i 10 milioni (43.8%)Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo 2026, su Rai1 Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord interessa 10. FLOP NAZIONALE: SINNER LA SUPERA ANCHE NELLO SHARE TV MORETTI: IL CALCIO ITALIANO E' IN COMA! Tutto quello che riguarda Ascolti tv boom per la Nazionale che... Temi più discussi: Referendum, in tv volano gli speciali sul voto e Mentana fa il botto; Ascolti Tv: Le libere donne cresce e domina la prima serata. Boom diMartedì; Ascolti Tv ieri (22 marzo): altro botto di Imma Tataranni, Gerry Scotti cede anche a De Martino; L’ansia da guerra fa volare gli ascolti tv notturni, boom per notizie e film horror. Su Rai 1 Boom per la nazionale ma La Ruota continua a fare miracoliSu Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.660.000 – 16.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.427.000 spettatori pari al 18.8%. Numeri incredibili per Gerry Scotti che riesce a fare un vero e ... ultimenotizieflash.com Ascolti TV ieri 26 marzo, boom per l’Italia ai Mondiali 2026 (43.8%) Forbidden Fruit (11.7%): i dati AuditelGli ascolti TV di ieri giovedì 26 marzo. Su Rai1 la partita Italia - Irlanda del Nord che ha visto trionfare gli Azzurri non solo sul campo ma anche negli ... fanpage.it Ascolti dei tempi d’oro per la Nazionale Italiana di Calcio: la partita #ItaliaIrlandaDelNord di ieri sera, è stata seguita da più di 10 milioni di telespettatori con il 44% di share solo su Rai 1. Martedì la finale dei playoff. #italia #Nazionale #calcio #figc #fblifestyle - facebook.com facebook Ascolti dei tempi d’oro per la Nazionale: la partita #ItaliaIrlandaDelNord è stata seguita da più di 10 milioni di telespettatori con il 44% di share solo su Rai 1. Martedì la finale dei playoff. Su Canale 5 la soap turca all’11,7%. #Mondiali #AscoltiTv x.com