Ascolti tv 26 marzo 2026 | Italia-Irlanda del Nord Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 26 marzo 2026, le trasmissioni più seguite in Italia sono state Italia-Irlanda del Nord su Rai 1 e Forbidden Fruit su Canale 5. Oltre a queste, sono andati in onda anche Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, entrambe trasmissioni di intrattenimento. I dati Auditel hanno registrato le preferenze del pubblico durante la serata, evidenziando una sfida tra le due principali emittenti nazionali.

Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Italia-Irlanda del Nord ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 26 marzo 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Italia-Irlanda del Nord vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 26 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Italia-Irlanda del Nord” vs “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai 1: Italia-Irlanda del Nord, la partita di playoff della Nazionale Italiana di Calcio per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 26 marzo 2026: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 12 marzo 2026: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 19 marzo 2026: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Altri aggiornamenti su Ascolti tv 26 marzo 2026 Italia Irlanda... Temi più discussi: Infante e Del Debbio senza speranza: la loro missione è impossibile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata; Affari Tuoi, stasera non va in onda: ecco quando torna De Martino; Ascolti tv, Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: il primo posto si gioca su un pugno di spettatori, Gruber sempre sopra l'11% di share. I dati Auditel dell'access prime time. Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv 26 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV ieri 26 marzo, chi ha vinto tra i Mondiali 2026 e Forbidden Fruit: i dati in aggiornamentoGli ascolti TV di ieri giovedì 26 marzo. Su Rai1 la partita Italia - Irlanda del Nord che ha visto trionfare gli Azzurri ... fanpage.it 82 minuti di buon livello per Politano in Italia-Irlanda del Nord: che voto date alla sua prestazione - facebook.com facebook #Locatelli svela cosa ha detto Gattuso all’intervallo di Italia-Irlanda del Nord. VIDEO #SkySport x.com