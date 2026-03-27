Ascolti tv 26 marzo 2026 | Italia-Irlanda del Nord 43.8% Forbidden Fruit 11.7% Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 26 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi su due reti principali due programmi: su Rai 1, la partita tra Italia e Irlanda del Nord ha registrato una quota del 43,8%, mentre su Canale 5 il reality “Forbidden Fruit” ha ottenuto l’11,7%. Contestualmente, sono andati in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”.

Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Italia-Irlanda del Nord ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 26 marzo 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Italia-Irlanda del Nord vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 26 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Italia-Irlanda del Nord” vs “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai 1: Italia-Irlanda del Nord, la partita di playoff della Nazionale Italiana di Calcio per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha incollato alla tv 10. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 26 marzo 2026: Italia-Irlanda del Nord (43.8%), Forbidden Fruit (11.7%), Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 26 marzo 2026: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 12 marzo 2026: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Contenuti e approfondimenti su Ascolti tv 26 marzo 2026 Italia Irlanda... Temi più discussi: Infante e Del Debbio senza speranza: la loro missione è impossibile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata; Affari Tuoi, stasera non va in onda: ecco quando torna De Martino; Ascolti tv, Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: il primo posto si gioca su un pugno di spettatori, Gruber sempre sopra l'11% di share. I dati Auditel dell'access prime time. Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv 26 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri (26 marzo): la Nazionale vince e convince con oltre 10 milioni di spettatoriItalia-Irlanda del Nord tocca il 43,8% di share, Forbidden Fruit tiene, Gerry Scotti senza De Martino: tutti i dati Auditel ... libero.it 82 minuti di buon livello per Politano in Italia-Irlanda del Nord: che voto date alla sua prestazione - facebook.com facebook #Locatelli svela cosa ha detto Gattuso all’intervallo di Italia-Irlanda del Nord. VIDEO #SkySport x.com