Ascesa cinese e risposte transatlantiche Così cambia la geografica del farmaco

Negli ultimi dieci anni, la mappa dell’innovazione nel settore farmaceutico ha subito un’evoluzione significativa. La crescita cinese ha portato a un rinnovato interesse e investimenti nel campo, mentre le principali nazioni transatlantiche hanno risposto con strategie e rafforzamenti delle proprie industrie. Questo spostamento geografico ha modificato i centri di sviluppo e produzione di farmaci a livello mondiale.

Nel giro di meno di un decennio la geografia dell’innovazione farmaceutica globale è cambiata rapidamente. Accanto agli Stati Uniti emerge sempre più chiaramente un secondo hub: la Cina. Secondo uno studio pubblicato su Jama, nel 2015 solo l’8% dei programmi di sviluppo di nuovi farmaci aveva origine in Cina. Nel 2024 la quota è salita al 32,3%. Nello stesso periodo gli Stati Uniti sono passati dal 48,2% al 37,4%. In termini assoluti, i programmi statunitensi sono comunque cresciuti – da circa 5mila a circa 7mila – ma la crescita cinese è stata molto più rapida: da meno di mille progetti a oltre 6mila. Per ora Pechino resta soprattutto un centro di ricerca nelle fasi iniziali, mentre i farmaci più promettenti vengono spesso concessi in licenza e portati sul mercato da grandi aziende farmaceutiche occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ascesa cinese e risposte transatlantiche. Così cambia la geografica del farmaco Articoli correlati Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesaÈ stata presentata mercoledì, nella Sala Rossa della Provincia di Verona, la XXVIa edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco a cura della... Leggi anche: Pechino agli Usa: ‘tentativi di bloccare l’ascesa cinese falliranno’ Contenuti utili per approfondire Ascesa cinese Temi più discussi: Vendite auto, Cina sorpassa Giappone a livello mondiale; Capire la Cina contemporanea: l'ascesa del Dragone dal secolo dell'umiliazione a leader mondiale della tecnologia; L’Asia ha vinto?; Toyota domina il mercato auto globale del 2025: ascesa dei cinesi. «L'ascesa della Cina non sarà pacifica», lo dicono i falchi di PechinoTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Nella sua tournée asiatica Donald Trump sta visitando alcuni alleati storici dell’America – ... corriere.it Pechino a Washington: tentativi di bloccare ascesa cinese fallirannoPechino, 29 gen. (askanews) - La Cina alza il tono con Washington sul dossier militare. Da Pechino, il ministero della Difesa definisce destinati a fallire i tentativi di contenere l'ascesa cinese, ... quotidiano.net Toyota domina il mercato auto globale del 2025: ascesa dei cinesi - facebook.com facebook Toyota domina il mercato auto globale del 2025: ascesa dei cinesi ift.tt/ntcZCsR x.com