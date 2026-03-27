Artificial Detective | il debutto di Vivix tra investigazione azione e sopravvivenza

Durante un evento dedicato all’ecosistema Xbox, è stato annunciato il primo progetto dello studio indipendente Vivix, intitolato Artificial Detective. Il gioco combina elementi di investigazione, azione e sopravvivenza, segnando l’esordio del team nel settore videoludico. Non sono stati forniti dettagli precisi sulla data di uscita o sulle piattaforme coinvolte.

Il primo progetto dello studio indipendente Vivix prende forma con Artificial Detective, annunciato durante un importante evento dedicato all’ecosistema Xbox. Il titolo si presenta come un’esperienza che combina azione, indagine e gestione delle risorse all’interno di un contesto futuristico caratterizzato da un’estetica decopunk. La produzione punta su una forte componente narrativa e su un mondo di gioco costruito attorno ai personaggi. Il team di sviluppo include professionisti con esperienza in progetti di rilievo, elemento che contribuisce alla solidità dell’impianto creativo. Il gioco si distingue per un approccio che unisce più generi, creando un’esperienza strutturata e stratificata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Artificial Detective: il debutto di Vivix tra investigazione, azione e sopravvivenza Articoli correlati Paola Grandis: la nuova voce del Noir colto tra storia e investigazioneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Marathon Recensione: il nuovo sparatutto di Bungie tra rischio, bottino e sopravvivenzaCon Marathon, Bungie riporta in vita uno dei nomi storici della fantascienza videoludica, ma lo fa con un approccio radicalmente differente rispetto... Contenuti utili per approfondire Artificial Detective Temi più discussi: Artificial Detective chiude l’Xbox Partner Preview: un robot sulle tracce dell’umanità scomparsa; Killed again, Mr. Detective?: nuovo trailer e data di debutto per l'anime; Morgane – Detective geniale 5: l’ultima stagione dal 18 marzo su Rai 1 | Anticipazioni. Artificial Detective: il debutto di Vivix tra investigazione, azione e sopravvivenzaIl primo progetto dello studio indipendente Vivix prende forma con Artificial Detective, annunciato durante un importante evento dedicato all’ecosistema Xbox. Il titolo si presenta come un’esperienza ... gamerbrain.net Artificial Detective svelato: un’avventura tra robot, mistero e un mondo decopunk dominato dalle macchineIl debutto dello studio indipendente Vivix prende forma con Artificial Detective, titolo annunciato durante l’Xbox Partner Preview. Il progetto unisce azione, investigazione e meccaniche ... techgaming.it Annuncio Artificial Detective: un detective robotico in un futuro decopunk x.com Il mondo è finito, ma questo divertente robot detective è sul caso Xbox Play Anywhere Preparati a salvare l'umanità in Artificial Detective: http://xbx.lv/3PyJWb5 | #PartnerPreview - facebook.com facebook