Arroganza dell’Italia | bosniaci furiosi con Dimarco ecco perché

I tifosi bosniaci si sono scagliati contro il calciatore italiano Dimarco, accusandolo di comportamenti ritenuti arroganti. La tensione tra le due nazioni si è accentuata durante la partita, generando reazioni dure da parte dei supporter bosniaci. La discussione ha coinvolto anche i social media, con commenti e insulti rivolti al giocatore. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media sportivi e delle autorità calcistiche.

Si preannuncia una sfida dal clima rovente non solo in campo ma anche sugli spalti: Bosnia Erzegovina-Italia di martedì 31 marzo vale l’accesso ai Mondiali 2026 con i bosniaci che avranno dalla loro il fattore campo visto che la gara decisiva, un vero e proprio spareggio, si giocherà nel “caldissimo” stadio di Zenica. A iniziare a surriscaldare il clima ci hanno pensato alcuni tifosi della squadra di casa ai quali non è piaciuta la reazione di alcuni calciatori azzurri dopo i calci di rigore che hanno visto vittoriosa la Bosnia in casa del Galles. Cosa è successo. Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, infatti, non c’era ancora il nome della squadra che avremmo dovuto affrontare: tempi supplementari tra gallesi e bosniaci con la gara decisa soltanto ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Arroganza dell’Italia”: bosniaci furiosi con Dimarco, ecco perché Articoli correlati Leggi anche: La Rai mostra Dimarco che esulta alla vittoria della Bosnia, i bosniaci non la prendono bene Bankitalia toglie il servizio baby-sitter ai dipendenti ora furiosi. E getta la colpa su Giorgetti. Rischiano tutti i nidi aziendali: ecco perchéDal 1° gennaio del 2026 la Banca di Italia non rimborserà più ai suoi dipendenti il servizio di baby-sitting per i loro figli come previsto dal... Aggiornamenti e notizie su Arroganza dell'Italia bosniaci furiosi... Discussioni sull' argomento La Rai mostra Dimarco che esulta alla vittoria della Bosnia, i bosniaci non la prendono bene; La Rai mostra Dimarco che esulta alla vittoria della Bosnia i bosniaci non la prendono bene. Bosniaci furiosi per l’esultanza di Dimarco: Ne terremo conto, italiani arrogantiSarà la Bosnia l'ultimo ostacolo da superare per l'Italia nella strada verso i Mondiali in programma in estate. Dopo aver superato l'Irlanda del Nord, nell'uscita dello stadio di Bergamo gli Azzurri h ... corrieredellosport.it (Video) L’Italia esulta al passaggio della Bosnia. Sui social la rabbia dei bosniaci: Ne terremo di contoIl video è diventato virale nel giro di pochi minuti. E ha scatenato, immediatamente, ... msn.com "Guardate che arroganza, ne terremo conto”: furia Bosnia dopo l'esultanza degli azzurri Il video è diventato virale nel giro di pochi minuti. E ha scatenato, immediatamente, la rabbia della Bosnia su tutti i social. “Guardate che mancanza di rispetto degli ita - facebook.com facebook "Città governata male e con arroganza": Favia lancia il polo per il post-Lepore | VIDEO x.com