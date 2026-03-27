Arezzo un accordo per la scuola del futuro

Arezzo, un accordo tra la Fondazione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è stato firmato per sviluppare strumenti di analisi e prevenzione della dispersione scolastica e migliorare l’orientamento degli studenti. L’intesa riguarda la progettazione e la sperimentazione di nuove metodologie rivolte al settore scolastico, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate all’abbandono degli studi e di rafforzare il percorso formativo dei giovani.

Tra gli obiettivi ci sono strumenti di analisi e prevenzione della dispersione scolastica e rafforzamento dell’orientamento precoce “È un passaggio di grande rilievo per la comunità aretina e per la sua scuola – dichiara la presidente della Fondazione Arezzo Comunità e vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti. Mettere la ricerca e l’analisi a servizio delle istituzioni scolastiche significa dotare il territorio di strumenti nuovi per prevenire le fragilità, rafforzare l’orientamento e programmare politiche educative ancora più efficaci. È un investimento sulla scuola come infrastruttura civile della città”. “Questa collaborazione – dichiara il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri – rappresenta un passo concreto verso un’azione di sistema, fondata su dati e responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Arezzo, un accordo per la scuola del futuro Articoli correlati L’arte orafa entra a scuola: al “Vasari” di Arezzo un laboratorio tra tradizione e futuroConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Arezzo: 5 borse da 500€ agli orafi del futuroCinque aziende orafe di Arezzo premieranno gli studenti più meritevoli del corso orafi dell'Istituto Vasari-Margaritone durante un convegno previsto... Una raccolta di contenuti su Arezzo un accordo per la scuola del... Temi più discussi: Amom, ecco l'accordo firmato in Regione; Firmato l'accordo per un nuovo sistema fognario; Crisi Amom, accordo in Regione: stop ai licenziamenti; Assemblee d'istituto, firmato il protocollo d'intesa per l’utilizzo di impianti sportivi comunali. Arezzo: un accordo per la scuola del futuroLa Fondazione Arezzo Comunità, attraverso il proprio Centro Studi, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana hanno siglato un accordo quadro per la progettazione e la sperimentazione di strument ... mediterranews.org Convenzione firmata tra Comune di Arezzo, Rondine e Nuove Acque per il collettamento dei reflui del borgo di RondineUn passo significativo per il miglioramento del sistema di depurazione e della sostenibilità ambientale dell’area ... msn.com Convegno e mostra fotografica, queste le iniziative che si sono tenute ieri al Palazzo di Provincia ad Arezzo per celebrare gli ottant'anni delle ACLI aretine. - facebook.com facebook Ad Arezzo, in compagnia di @JacopoVeneziani entriamo nella casa di Giorgio Vasari. Da lunedì 23 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20.20 su #Rai3, torna Vita da Artista. Le puntate saranno disponibili anche su #RaiPlay. x.com