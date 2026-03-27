Arezzo spaccio di droga ai giardini di Campo di Marte | arrestato 30enne senegalese

Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un uomo di 30 anni, cittadino senegalese, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti nei giardini di Campo di Marte. L'operazione è avvenuta nell’ambito di un’attività di controllo, durante la quale sono state trovate e sequestrate alcune dosi di droga. L’uomo è stato portato in questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella giornata di mercoledì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato ad Arezzo un cittadino senegalese di 30 anni con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del DPR 30990. L’operazione si inserisce nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio. Gli agenti della Squadra Mobile, in abiti civili e con il supporto delle Volanti dell’UPGSP, hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato nei pressi dei giardini di Campo di Marte, mentre cedeva una dose di hashish a un altro individuo. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosto sotto gli indumenti, un panetto di hashish del peso di circa 12 grammi, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento di precedenti attività di spaccio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, spaccio di droga ai giardini di Campo di Marte: arrestato 30enne senegalese Articoli correlati Arezzo, arrestato 25enne per spaccio nei giardini del Campo di MarteLa Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 25 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi... Spaccio di droga a Campo di Marte: due arresti della Polizia di StatoProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nel territorio aretino. Contenuti utili per approfondire Arezzo spaccio di droga ai giardini di... Discussioni sull' argomento Trovato con la droga a Campo di Marte: arrestato 33enne; Giovane di Monterchi arrestato ad Arezzo per spaccio di droga. Polizia, arrestati due cittadini stranieri a Campo di MarteArezzo, 16 gennaio 2026 – Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato procede all’arresto di due cittadini stranieri in zona Campo di Marte. Personale della Squadra Mobile e ... lanazione.it Spaccio di droga, porto abusivo di armi e molto altro: stretta sulle piazze Garibaldi e Perugino, 19 denunciati e un arrestoQuesto l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri di via Hermet negli ultimi giorni. Utilizzate anche le unità cinofile della guardia di finanza ... triesteprima.it Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro: Campo di Marte sotto pressione - facebook.com facebook Firenze - Campo di Marte - in elegante palazzina recentemente ristrutturata ampio e luminoso appartamento di sei vani situato al secondo piano con ascensore. Scopri l'appartamento: casa.it/immobili/52601… x.com