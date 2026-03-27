Aprilia X 250TH | 240 CV e freni MotoGP per la RSV4 più estrema di sempre?

Durante il GP delle Americhe 2026, Aprilia Racing ha annunciato l’Aprilia X 250TH, una versione speciale della RSV4 dotata di tecnologia proveniente dalla MotoGP. La moto è equipaggiata con 240 cavalli di potenza e freni di derivazione motociclistica professionale. La produzione è limitata a soli 30 esemplari, con un prezzo di vendita di 115.

Aprilia Racing ha presentato ad Austin, in occasione del GP delle Americhe 2026, l’Aprilia X 250TH: un’edizione speciale della RSV4 con tecnologia derivata dalla MotoGP, prodotta in soli 30 esemplari al prezzo di 115.000 euro. È la prima e unica moto in vendita al pubblico con freni carbon-carbon, dello stesso tipo utilizzato sulla RS-GP di Bezzecchi e Martín sulla RS-GP nel mondiale. Freni carbon-carbon: dalla MotoGP alla strada. L’elemento distintivo è l’impianto frenante Brembo carbon-carbon con dischi in carbonio da 340 mm e pastiglie in carbonio. Il peso dei dischi è dimezzato rispetto all’acciaio tradizionale, le pastiglie pesano un terzo rispetto alle sinterizzate. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Aprilia X 250TH: 240 CV e freni MotoGP per la RSV4 più estrema di sempre? Articoli correlati Aprilia X 250TH: la belva in edizione limitata da 240 Cv che celebra l'AmericaApprofittando della vetrina offerta dal GP delle Americhe (terzo appuntamento del campionato del mondo di MotoGP), scelta tutt'altro che... Aprilia X 250TH: la moto stradale con i freni della MotoGP costa 115.000 euro?Aprilia Racing ha presentato ad Austin, in occasione del GP delle Americhe 2026, l’Aprilia X 250TH: un’edizione speciale della RSV4 con tecnologia... Contenuti e approfondimenti su Aprilia X 250TH 240 CV e freni MotoGP... Aprilia X 250TH: la moto stradale con i freni della MotoGP costa 115.000 euro?Aprilia Racing presenta la X 250TH: prima moto con freni carbon-carbon da MotoGP. 240 CV, 165 kg, solo 30 esemplari a 115.000 euro. ilgiornaledigitale.it Aprilia X 250TH, serie limitata da 240 CV: arrivano i freni in carbonio da MotoGPEdizione esclusiva limitata di 30 esemplari con tecnologia racing, 240 CV e aerodinamica avanzata ispirata alla RS-GP ... inmoto.it