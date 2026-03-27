Appiano Gentile Inter | si è rivisto Mkhitaryan

Mkhitaryan si è allenato di nuovo con il gruppo dell’Inter ad Appiano Gentile. La squadra si prepara per la prossima partita, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e calciatori diffidati. La situazione degli infortunati viene monitorata per valutare la disponibilità dei giocatori in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Si è rivisto Mkhitaryan in campo. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerà dopo la sosta. Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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