Aperture pomeridiane Adi provinciale Fials sollecita chiarimenti | Con quali numeri e regole?

L'Ausl ha annunciato l'ampliamento del servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi) a livello provinciale. La Fials ha richiesto chiarimenti sulla gestione, chiedendo dettagli sui numeri e le regole che verranno applicate. Nel frattempo, l'Azienda sanitaria sta portando avanti il progetto, senza ancora fornire risposte ufficiali alle richieste di approfondimento provenienti dai rappresentanti sindacali.

“L’Ausl preme l'acceleratore sull'ampliamento del servizio Adi provinciale, passando come un rullo compressore sulle perplessità e preoccupazioni degli infermieri coinvolti. Ma con quali numeri e con quali regole per garantire una reale presa in carico dei pazienti?”. Questo l’interrogativo presentato dal sindacato Fials ai vertici aziendali. Fials chiede dunque che venga formalizzata una procedura “chiara, propedeutica all'implementazione del servizio Adi, affinché gli infermieri abbiano riferimenti e disposizioni precise per un'assistenza efficiente, efficace e per la garanzia della continuità nella presa in carico dei cittadini. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Aperture pomeridiane Adi provinciale, Fials sollecita chiarimenti: “Con quali numeri e regole?” Articoli correlati Servizi di salute mentale a rischio a Cava de’ Tirreni, la Fials provinciale chiede chiarimenti all’Asl SalernoC’è preoccupazione per il futuro dei servizi dedicati alla salute mentale ospitati nella struttura di Villa Agnetti, nella frazione Pregiato di Cava... Leggi anche: "No" alle epidemie influenzali: aperture straordinarie pomeridiane per le vaccinazioni