Anteprima con Ronaldo fuori per lo scontro con l’Azteca

Cristiano Ronaldo non parteciperà allo scontro con l'Azteca previsto per questa settimana. La sua assenza viene comunicata in anticipo, e la notizia ha suscitato grande attenzione tra gli addetti ai lavori. La partita rappresenta un appuntamento cruciale per la qualificazione e si svolgerà senza la presenza del giocatore portoghese. La sua assenza è stata ufficializzata poche ore prima dell'inizio dell'incontro.

2026-03-27 16:06:00 Giorni caldissimi in redazione! Cristiano Ronaldo sarà assente dal palco più importante del Messico. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, affronterà sabato il Messico nella prima partita all’Estadio Azteca dopo i lavori di ristrutturazione per la Coppa del Mondo 2026. Il sito della prima partita della Coppa del Mondo allargata a 48 squadre di quest’estate riaprirà ufficialmente questo fine settimana, con il Messico che spera di celebrare l’occasione in grande stile. Il Messico ospita il Sud Africa all’Azteca, teatro di alcuni dei momenti più memorabili nella lunga storia del torneo, nella partita di apertura dell’11 giugno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Anteprima con Ronaldo fuori per lo scontro con l’Azteca Articoli correlati Cristiano Ronaldo in sciopero all'Al-Nassr: lo scontro con Benzema e il terremoto in Arabia Sauditacristiano ronaldo è al centro di una crisi strutturale nell’ecosistema calcistico del deserto, dove la tensione tra proprietà, mercato e vertici... Cristiano Ronaldo ancora in “sciopero”? Lo scontro con la Saudi Pro League si infiammaCristiano Ronaldo ancora in “sciopero”? Lo scontro con la Saudi Pro League si infiamma Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi.