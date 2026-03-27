Anne Keothavong commenta l’assenza di Emma Raducanu alla BJK Cup per il secondo anno

Emma Raducanu ha scelto di non partecipare alla Billie Jean King Cup anche quest’anno, preferendo dedicarsi alla stagione sulla terra battuta. La decisione è stata comunicata attraverso un commento di Anne Keothavong, che ha confermato l’assenza dell’atleta britannica dalla competizione. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui Raducanu non prende parte all’evento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Emma Raducanu ha deciso di concentrarsi sulla sua stagione sul campo in terra battuta invece di partecipare alla Billie Jean King Cup con la squadra britannica. Sonay Kartal, Harriet Dart, Jodie Burrage e la giovane promessa di 17 anni, Mika Stojsavljevic, partiranno per l’Australia per il incontro previsto il 10-11 aprile. Invece di unirsi alla squadra a Brisbane, Raducanu parteciperà all’Open di Linz mentre cerca di recuperare da un infortunio che l’ha costretta a saltare il Miami Open. È passato del tempo dall’ultima volta in cui Emma Raducanu ha preso parte a una tie della Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Anne Keothavong commenta l’assenza di Emma Raducanu alla BJK Cup per il secondo anno. Articoli correlati Leggi anche: WTA Cluj-Napoca 2026, Emma Raducanu e Anastasia Potapova ai quarti di finale Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Emma Raducanu, WTA Dubai 16-02-2026Elisabetta Cocciaretto ha passato le qualificazioni annullando tre match point ad Anastasia Zakharova.