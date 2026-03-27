andrea giambruno perde la causa intentata contro tre quotidiani

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento di Andrea Giambruno nei confronti di tre quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano e il Manifesto. La causa era stata intentata dall’ex compagno della prima ministra. Il giudice ha condannato Giambruno a pagare le spese legali delle tre testate.

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento che Andrea Giambruno aveva presentato al Corriere della Sera, al Fatto Quotidiano e il Manifesto, condannando il giornalista ed ex compagno della premier Giorgia Meloni a pagare le spese legali ai tre quotidiani. Andrea Giambruno (Imagoeconomica). La decisione del Tribunale di Roma. Giambruno aveva intentato causa ai tre giornali dopo una serie di articoli sulla nota vicenda dei fuori onda compromettenti diffusi a ottobre 2023 da Striscia La Notizia, che avevano portato Giambruno a lasciare la conduzione di Diario del giorno su Rete 4 e Meloni a ufficializzare (via social) la fine della loro decennale relazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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