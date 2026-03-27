Amt lancia un' indagine sul servizio

Amt ha avviato un'indagine sul servizio offrendo un questionario accessibile sia agli abbonati che agli utenti occasionali. Lo scopo è raccogliere dati relativi all’esperienza e alle criticità riscontrate durante l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico. Il questionario è breve e mira a ottenere feedback diretti per eventuali miglioramenti futuri.

Amt mette a disposizione un breve questionario, rivolto sia agli abbonati, che agli utilizzatori occasionali, al fine di raccogliere informazioni utili sul servizio. La compilazione è veloce e completamente anonima: clicca qui per accedere. La prima domanda che viene rivolta è la seguente: 'Gentile cliente, per iniziare le chiediamo qual è la rete su cui si sposta maggiormente?'. Si prosegue con 'Quale titolo di viaggio ha utilizzato per il suo ultimo viaggio sui mezzi Amt?'. Si prosegue con 'in media, quanti viaggi effettua con un biglietto da 110 minuti?'. 'In un viaggio mediamente, quante volte cambia mezzo di trasporto della rete Amt?', è la domanda seguente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Amt lancia un'indagine sul servizio Articoli correlati Amt sotto indagine: gli indagati non si presenteranno davanti al pmProseguono gli accertamenti sul materiale sequestrato, mentre Amt resta in crisi con debiti oltre 280 milioni e un bilancio 2025 previsto in perdita... Amt, torna in servizio l'ascensore di via BariSono state completate le attività previste per la revisione quinquennale dell'ascensore di via Bari. Explosive WuXiaOne Man vs. Executioners—Lone Hero Rescues Brother, Bloodshed Ensues!#chinesedrama