Durante un'intervista radiofonica, l'ex attaccante della Juventus ha commentato la corsa al titolo di campione d'Italia, affermando che gli allenatori di alcune squadre hanno un vantaggio rispetto agli altri. Ha aggiunto che le sfide tra le squadre coinvolte sono spesso alimentate dalle dinamiche interne ai loro staff tecnici. La discussione si è concentrata sulle differenze tra alcune delle principali contendenti.

Al termine della sosta per le Nazionali non ci saranno più pause: comincerà il rush finale che decreterà la squadra vincitrice della Serie A 202526. Difficile fare una previsione oggi perché dopo il 30^ turno la classifica al vertice si è accorciata con Milan e Napoli rispettivamente a -6 e -7 alle spalle dell'Inter prima in classifica. A dare un'opinione riguardo la lotta Scudetto anche l'ex giocatore Nicola Amoruso. Ecco, dunque, le parole dell'ex attaccante della Juventus ai microfoni di 'Radio TV Serie A'. "Dietro ci sono due allenatori che hanno esperienza in questo. Conte appena ha vinto la partita col Cagliari la prima dichiarazione che ha fatto è stata: 'Noi ci siamo, siamo lì dietro per mettere pressione'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Amoruso: “Corsa Scudetto? Conte e Allegri hanno qualcosa in più. Si nutrono di queste situazioni”

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