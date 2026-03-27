Amici anticipazioni puntata 28 Marzo 2026 | i due allievi eliminati

Nella seconda puntata del Serale di Amici 25, registrata recentemente, sono stati annunciati i nomi dei due allievi eliminati. Un’allieva ha lasciato il programma al ballottaggio, mentre i dettagli sugli altri concorrenti eliminati sono stati comunicati durante la trasmissione. La puntata è stata registrata e le anticipazioni sono state diffuse.

Dopo la registrazione della seconda puntata del Serale di Amici 25 emerge anche il nome della seconda allieva che è stata eliminata al ballottaggio. Il verdetto è stato comunicato direttamente da Maria De Filippi in casetta. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo in studio e chi ha dovuto abbandonare la scuola. Nasce una nuova coppia ad Amici durante il Serale Amici registrazione 26 Marzo 2026, Prima manche: Zerbi-Cele dominano. Le anticipazioni raccontano una prima manche dominata dalla squadra Zerbi-Celentano. Il guanto di sfida tra Emiliano e Alex viene vinto da Emiliano, mentre nello scontro tra Elena e Simone ha la meglio Elena. La squadra conquista così la manche, mandando al ballottaggio Alex, Simone e Lorenzo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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