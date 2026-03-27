Amici anticipazioni 28 marzo | Simone eliminato

Amici, anticipazioni registrazione puntata sabato 28 marzo. Omaggio a Gino Paoli, Simone è il nuovo eliminato di puntata. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Amici di sabato 28 marzo. Puntata speciale quella di domani che si aprirà con un omaggio a Gino Paoli, cantautore scomparso in settimana. Inoltre vedremo le nuove eliminazioni, di cui Simone è il primo. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, gli ospiti musicali sono The Kolors con il singolo “Rolling Stones”. Altri ospiti Luca Argentero, Belen Rodriguez, Zendaya e Robert Pattinson, presenti per il film “The Dreama – Un segreto è per sempre”. Spazio anche alla comicità di Francesco Cicchella e a un omaggio a Gino Paoli, con una coreografia eseguita dai professionisti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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