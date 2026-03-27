Amici 25 anticipazioni seconda puntata | ospiti sfide e primo eliminato

La seconda puntata del serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi, sarà trasmessa sabato 28 marzo e è stata registrata oggi negli Studi Elios di Roma. La puntata prevede la presenza di ospiti, sfide tra i concorrenti e il primo eliminato del serale. Le anticipazioni riguardano anche le dinamiche di gioco e le prove che i partecipanti hanno affrontato durante la registrazione.

La seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 25, in onda sabato 28 marzo, è stata registrata oggi presso gli Studi Elios di Roma. Le anticipazioni ufficiali diffuse da SuperGuidaTv svelano una serata ricca di colpi di scena, ospiti importanti e sfide accese tra le squadre. Ospiti della serata: grandi nomi sul palco. Sul palco del talent arrivano ospiti molto attesi. I The Kolors presenteranno il nuovo singolo Rolling Stones. Spazio poi al mondo dello spettacolo con Luca Argentero, Belen Rodriguez e Francesco Cicchella. Attesissima anche la presenza internazionale di Zendaya e Robert Pattinson, che presenteranno il film The Drama – Un Segreto è Per Sempre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amici 25, anticipazioni seconda puntata: ospiti, sfide e primo eliminato Articoli correlati Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: nessun eliminato, le sfide e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 25 gennaio, dalle ore 14 su Canale 5. Amici 25, anticipazioni puntata del 1° febbraio: un eliminato, le sfide e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 1° febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. Amici 25 | anticipazioni serale amici prima puntata | tripla eliminazione | Contenuti e approfondimenti su Amici 25 anticipazioni seconda puntata... Temi più discussi: Serale Amici 25, si parte: subito tripla eliminazione choc, Annalisa super-ospite, i giudici. Cosa vedremo stasera; Amici 25, anticipazioni seconda puntata del serale: un alunno eliminato e due al ballottaggio; Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della seconda puntata; Amici 25, gli eliminati della seconda puntata del Serale: gli allievi a rischio. REGISTRAZIONE AMICI 25 SERALE 2026 | Anticipazioni ed eliminati 28 marzo: Belen e Argentero ospitiOggi 26 marzo si registra la seconda puntata di Amici 25 Serale 2026: chi saranno gli eliminati? Ecco tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net Serale Amici, anticipazioni seconda puntata del 28 marzo: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni del secondo appuntamento del Serale di Amici 25. Maria De Filippi cala l’asso: tra gli ospiti in studio arrivano Zendaya e Robert Pattinson. Previste due eliminazioni: ecco chi lascer ... fanpage.it "Lascia subito la scuola". Amici 25, annuncio choc: "Per te è finita" - facebook.com facebook Lieto giorno mitica Diana @dianadep1 a te e agli amici tutti con José Arpa Perea:In the Garden @AnnaMar90949897 @ValerioLivia @CaterinaCategio @carmelitequotes @DavLucia @Rebeka80721106 @rita_mereu @PaolaToogoodxme @Messe11 @titas x.com