Alunni con DSA in Veneto | i dati ufficiali USR 2025 2026 registrano 25.940 certificazioni con un’incidenza del 5,0% e un picco del 7,0% alle scuole medie

Secondo i dati ufficiali dell'USR Veneto per l'anno scolastico 20252026, sono state rilasciate 25.940 certificazioni per alunni con DSA, rappresentando il 5% della popolazione studentesca. Nella fascia delle scuole medie, l'incidenza raggiunge il 7%. I numeri indicano un incremento delle diagnosi rispetto agli anni precedenti, con una maggiore concentrazione nelle scuole di livello intermedio.

Il nuovo report USR Veneto registra il 5% di alunni con DSA. Diagnosi in aumento, specialmente nelle scuole medie L'articolo Alunni con DSA in Veneto: i dati ufficiali USR 20252026 registrano 25.940 certificazioni, con un’incidenza del 5,0% e un picco del 7,0% alle scuole medie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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