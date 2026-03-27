Durante il recente Mobile World Congress di Barcellona è stato presentato un telefono che ha attirato l’attenzione per la sua robustezza, resistendo anche a martellate. A differenza degli smartphone di fascia alta, questo modello non si concentra sull’eleganza o sulla sottigliezza, ma sulla capacità di durare in condizioni estreme. La sua struttura e le caratteristiche tecniche sono state al centro di numerosi commenti tra i partecipanti alla manifestazione.

Non è elegante, non è ultrasottile e non punta a competere con gli smartphone di fascia alta. Eppure uno dei telefoni più discussi del recente Mobile World Congress di Barcellona è proprio un modello che sembra progettato per sopravvivere a qualsiasi situazione. Si chiama Oukitel WP63 ed è uno smartphone “rugged”, cioè rinforzato, pensato per lavorare dove i telefoni normali si romperebbero facilmente. Tra le sue caratteristiche più sorprendenti c’è perfino la possibilità di accendere una fiamma, grazie a un sistema integrato simile agli accendisigari delle vecchie automobili. Il dispositivo è prodotto da Oukitel, una piccola azienda cinese specializzata proprio in dispositivi robusti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Altro che iPhone: ecco il telefono che accende una fiamma e resiste a tutto (anche alle martellate)

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