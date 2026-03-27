Nella giornata prima di una manifestazione con un politico di rilievo, si è tenuto un convegno dedicato alle alternative allo sviluppo di un ponte nello Stretto di Messina. Durante l’evento sono stati presentati metodi di attraversamento già attuabili, che risultano più veloci e meno costosi rispetto al progetto in discussione. L’incontro ha coinvolto esperti e rappresentanti di associazioni, senza tuttavia annunciare decisioni ufficiali.

C’è un altro modo di attraversare lo Stretto, più rapido, meno costoso e – soprattutto – già disponibile. È da qui che parte la riflessione dell’associazione “Invece del Ponte”, che oggi pomeriggio, alle 17.30, riunisce a Palazzo Zanca studiosi e amministratori per discutere pubblicamente di mobilità e sviluppo nell’area dello Stretto. L’incontro, dal titolo “Oltre il decreto-nulla”, in programma nel Salone delle Bandiere, arriva in un momento tutt’altro che neutro: alla vigilia della manifestazione dei sostenitori del Ponte sullo Stretto, che vedrà in città anche il ministro Matteo Salvini. Due visioni che si fronteggiano, dunque, a distanza di poche ore, tra piazza e dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Alternative possibili nello Stretto”: il convegno anti-Ponte alla vigilia della manifestazione con Salvini

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