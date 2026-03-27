Almanacco del 27 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 27 marzo ricorda eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Vengono segnalati anniversari di invenzioni significative e fatti accaduti in questa data nel passato. Tra le informazioni presenti, ci sono anche citazioni di proverbi e ricorrenze di santi. La giornata include inoltre aggiornamenti su personaggi famosi nati in questa data.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 27 marzo, 86° giorno del calendario gregoriano. Mancano 279 giorni alla fine dell'anno. 1855 – Il geologo canadese Abraham P. Gesner brevetta negli USA il cherosene (o kerosene) distillato dal petrolio 1941 - Attacco su Pearl Harbor: la spia giapponese Takeo Yoshikawa giunge a Honolulu e inizia a studiare la Flotta degli Stati Uniti di stanza a Pearl Harbor 1985 – Le Brigate Rosse uccidono all'Università degli Studi di... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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