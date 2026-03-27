Alma si conferma tra le eccellenze nei ranking 2026 di The Legal500 e Chambers

Alma Società tra Avvocati ha annunciato i risultati dei ranking 2026 delle directory internazionali The Legal500 e Chambers and Partners. Lo studio e alcuni dei suoi professionisti sono stati inseriti in diverse categorie, con riconoscimenti per le aree di competenza in cui operano. La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi, con l’obiettivo di condividere i risultati con clienti e partner.

Milano, 27 marzo 2026 – Alma Società tra Avvocati annuncia con soddisfazione i risultati ottenuti nei ranking 2026 delle principali directory legali internazionali The Legal500 e Chambers and Partners, che hanno riconosciuto lo studio e diversi suoi professionisti in molteplici aree di attività. Nel ranking Italia 2026 di The Legal500, Alma si distingue raggiungendo il Tier 1 nella categoria Investment Funds e ottenendo importanti riconoscimenti anche in Banking and Finance: Bank Regulatory (Tier 3), Banking and Finance: Borrower Side (Tier 5), Tax (Tier 5), Administrative and Public Law (Tier 6) e Commercial, Corporate and M&A (Tier 6). In particolare, per quest'ultimo lo studio ha ottenuto il riconoscimento di “Firm Ranking” in Band 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alma si conferma tra le eccellenze nei ranking 2026 di The Legal500 e Chambers Articoli correlati Ranking QS: Alma Mater tra le migliori università d'Europa (e in Italia è sul podio)Tra i punti di forza dell’ateneo, spicca la 17esima posizione per l'"academic reputation", tra gli indicatori giudicati più importante Bologna si... Ranking ATP (19 gennaio 2026): Sinner alle spalle di Alcaraz, Musetti si conferma in top fiveJannik Sinner resta al secondo posto a -550 punti da Alcaraz, anche se non potrà scavalcare lo spagnolo a Melbourne, mentre difende la top five...