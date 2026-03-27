Dopo la visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico in Romagna, i rappresentanti dei Verdi hanno criticato l'operato della commissione, definendolo come un copione già scritto basato sul negazionismo. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di una conferenza stampa, mentre il dibattito pubblico continua a ruotare attorno alle modalità di gestione e prevenzione delle alluvioni nella regione.

Se da un lato il centrodestra ha parlato di "quadro impietoso" e responsabilità locali, i Verdi intervengono con una nota durissima, ribaltando la prospettiva Dopo il passaggio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico nei territori della Romagna, non si placano le polemiche politiche. Se da un lato il centrodestra ha parlato di "quadro impietoso" e responsabilità locali, i Verdi intervengono con una nota durissima, ribaltando la prospettiva. Secondo gli esponenti di Forlì-Cesena Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi l'attività della Commissione mancherebbe delle necessarie competenze scientifiche e avrebbe il solo scopo di alimentare una "tesi colpevolista" predefinita, ignorando il ruolo centrale della crisi climatica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Alluvione, i Verdi contro la Commissione d'inchiesta: "Un copione già scritto improntato al negazionismo"

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