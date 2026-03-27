Allo SpazioZero la presentazione del fumetto Sotto il cielo di Carnia
Il 1 aprile si terrà presso lo SpazioZero di Pordenone una presentazione del fumetto intitolato
Si terrà l'1 aprile allo SpazioZero di Pordenone la presentazione del fumetto Sotto il cielo di Carnia (IFSML – Progetti didattici, Udine ottobre 2025) di Barbara Cancian e Aretha BattistuttaA introdurre l'incontro Monica Emmanuelli, direttrice dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. A dialogare con le autrici Sara Pavan, responsabile delle attività di SpazioZero. Cordenons, arriva lo spettacolo dei record: il 14 febbraio l'evento con Paolo Nani all'interno della rassegna Teatralmente . 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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