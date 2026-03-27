Un episodio di maltempo ha provocato la caduta di una tegola da una struttura, finendo su un passante. Negli ultimi due giorni, i vigili del fuoco del territorio trentino sono stati chiamati più volte a intervenire a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona, causando danni e inconvenienti. La situazione meteorologica continua a mantenere condizioni di burrasca.

Vento in burrasca e danni da maltempo. Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco trentini che negli ultimi due giorni sono stati ripetutamente allertati a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio provinciale trentino. Solo nella giornata di giovedì 26 marzo, la Centrale Unica di Emergenza ha ricevuto 140 chiamate, tutte relative alla situazione meteorologica. Di queste, 130 sono state girate ai corpi dei pompieri permanenti e volontari. Le richieste di aiuto hanno riguardato perlopiù il taglio e la rimozione di piante, il recupero di materiali di vario genere e la messa in sicurezza di edifici e strutture temporanee. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Allerta maltempo, la tegola si stacca dalla struttura e colpisce un passante

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