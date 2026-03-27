Alla gelateria La Fenice di Caserta, in vista della primavera, sono tornati in menu alcuni gusti di gelato degli anni '80, riproposti dopo anni di assenza. La scelta mira a offrire ai clienti una varietà di sapori che hanno segnato un’epoca passata. La gelateria ha annunciato questa novità attraverso i propri canali social, invitando la clientela a riscoprire quei gusti ormai dimenticati.

Alla gelateria La Fenice di Caserta la primavera è all’insegna dei gelati che hanno fatto la storia di questo piacere dalla vita e che nel tempo sono stati un po’ dimenticati. Accanto alla ricca proposta di gusti classici la maestra gelatiera Pina Molitierno ha deciso di dedicare un’altra sezione della vetrina ai gelati degli anni ’80, amatissimi non solo dai boomer e dalla generazione X ma anche dai più giovani. A partire dal 26 marzo spazio, quindi, a Blob (gelato al caramello variegato al cioccolato, con arachidi salate e salsa al caramello), Camillino (gelato allo zabaione tra biscotti alla vaniglia), Coppa Rica al caffè (gelato al... 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Alla gelateria La Fenice un revival di sapori anni '80

Articoli correlati

Venezi: «Contro di me per attaccare il Governo. Gli abbonati a La Fenice hanno 80 anni»VENEZIA - Altri due fronti di scontro agitano la Fenice, dove ormai da cinque mesi le maestranze contestano la nomina di Beatrice Venezia a...

Beatrice Venezi: «Attaccata perché c'erano le elezioni. Gli abbonati della Fenice hanno 80 anni»In un'intervista al quotidiano argentino Clàrin parla di Venezia: «Italia molto maschilista, hanno paura del nuovo.

Una selezione di notizie su Alla gelateria La Fenice un revival di...

Temi più discussi: Caserta, alla gelateria La Fenice la primavera è all’insegna dei gelati anni ’80; Caserta, alla gelateria La Fenice una sezione per nostalgici degli Anni ’80; Gelato anni ’80, passione e rinascita, Pina Molitierno riporta in vetrina i miti del passato alla Fenice di Caserta; La gelateria La Fenice e gli anni 80: scopriamo insieme il revival.

Alla gelateria La Fenice un revival di sapori anni '80Alla gelateria La Fenice di Caserta la primavera è all’insegna dei gelati che hanno fatto la storia di questo piacere dalla vita e che nel tempo sono stati un po’ dimenticati. Accanto alla ricca propo ... casertanews.it

Gelateria La Fenice di Caserta: i gelati degli anni '80 tornano in vetrina per la primaveraLa maestra gelatiera Pina Molitierno rilancia i grandi classici degli anni '80 alla gelateria La Fenice di Caserta ... horecanews.it

BV Mixology Bar & La Fenice x GARDEN SENATO Oltre 400 illustri ospiti serviti con il massimo della qualità e professionalità che ci contraddistingue. #BVHolding #brunovanzan #catering - facebook.com facebook

Ricordando Arturo Toscanini, nato oggi nel 1867. In questa foto datata 1949 era sul taxi diretto al Teatro La Fenice, per quella che sarebbe diventata una delle serate memorabili del mosaico della nostra storia. #25marzo x.com