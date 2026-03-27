Alla galleria Didart di Milano la fotografia incontra la scultura

Dal 19 marzo al 2 aprile 2026, la galleria Didart di Milano ospita una doppia mostra con le opere fotografiche di I??k Akgün e le sculture di Billur Akgün. La mostra presenta una selezione di fotografie dedicate alla natura e sculture realizzate con materiali vari, creando un dialogo tra immagini e forme tridimensionali. L'esposizione rimane aperta fino all'inizio di aprile.

Dal 19 marzo al 2 aprile 2026, la Galleria DIDART presenta le opere fotografiche di Isik Akgün e le sculture di Billur Akgün, in una doppia personale che racconta l'incontro tra uno sguardo che osserva la natura e una mano che ricostruisce la forma. L'arte nasce spesso nel punto in cui due sguardi diversi si incontrano. Il viaggio visivo in cui ci immerge la fotografia del Prof. Dr. Isik Akgün si estende dai ghiacciaidell'Islanda e dell'Artico alle savane africane, dai paesaggi rurali dell'Asia a geografie remote; registrando i momenti in cui la luce tocca le diverse regioni del mondo, rendendo visibile sia la maestosità che la fragilità della natura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Alla galleria Didart di Milano la fotografia incontra la scultura Articoli correlati Leggi anche: "Memorie" alla Galleria Papini. Torna protagonista la fotografia “Centopercento danza”: fotografia e pittura celebrano il movimento alla Galleria FARèLa fotografia di Roberto Casasola e la pittura di Valentina Azzini si uniscono per celebrare il meraviglioso mondo della danza con la mostra...