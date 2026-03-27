Alimena doppia decisione del Tar | no alla decadenza del Consiglio sì alla nomina del commissario

Il Tribunale amministrativo regionale ha emesso due ordinanze riguardanti il Comune di Alimena. In una decisione, il Tar ha respinto il ricorso presentato dal Comune contro la nomina del commissario ad acta. Nella seconda ordinanza, il Tribunale ha sospeso gli atti relativi alla revoca del Consiglio comunale, mantenendo così in carica l’organo amministrativo. Le decisioni sono firmate dal presidente e dai consiglieri giudicanti.

In attesa del giudizio di merito si dovrà procedere alla surroga dei consiglieri. Sconfessata la linea del sindaco Giuseppe Scrivano che in questi mesi ha determinato la paralisi del civico consesso Con due distinte ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale - presidente Salvatore Veneziano, consiglieri Francesco Mulieri e Pierluigi Buonomo - ha bocciato il ricorso del Comune di Alimena contro la nomina del commissario ad acta e ha inoltre sospeso gli atti con cui il sindaco Giuseppe Scrivano ha dichiarato la decadenza del Consiglio comunale. Una doppia decisione che, di fatto, sconfessa l'operato del vertice politico del Comune di Alimena che negli ultimi mesi ha determinato la paralisi del civico consesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Alimena, doppia decisione del Tar: no alla decadenza del Consiglio, sì alla nomina del commissario Articoli correlati Alimena, no del Tar alla sospensiva chiesta dal Comune: avanti con il commissario ad actaRespinta dal Tar l'istanza di sospensione del decreto regionale che dispone l'invio del commissario ad acta al Comune di Alimena per procedere alla... Teatro San Carlo, la decisione del Tar della Campania sulla nomina di MacciardiRespinto il ricorso presentato dal sindaco Gaetano Manfredi e da Maria Grazia Falciatore, consigliera della Città Metropolitana: resta sovrintendente. Altri aggiornamenti su Alimena doppia decisione del Tar no... Argomenti discussi: Alimena (Pa) – Doppia bocciatura del TAR: annullate le ordinanze del Sindaco e confermata la legittimità del decreto assessoriale per procedere alle surroghe e ripristinare il Consiglio Comunale; Alimena, il TAR boccia le ordinanze del sindaco: stop alla decadenza del Consiglio comunale. Comune di Cosenza, Alimena non è più (ufficialmente) capogruppo del PdIl suo nome non compare nel comunicato di Palazzo dei Bruzi sul Planetario. Da lunedì l'accelerazione sulla nomina di Graziadio al suo posto ... corrieredellacalabria.it