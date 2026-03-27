In questa intervista, Alessia Trost ripercorre la sua carriera nel salto in alto, toccando i momenti più significativi e le sfide affrontate nel corso degli anni. Si soffermano sui record personali, le competizioni più importanti e le decisioni prese riguardo al ritiro dall’atletica. La conversazione offre uno sguardo diretto sulla sua esperienza, senza filtri o interpretazioni.

In questa intervista a Alessia Trost parliamo senza filtri di carriera, sacrifici e cambiamenti nell’atletica italiana. Finalista olimpica, bronzo mondiale indoor e una delle poche italiane capaci di superare i 2 metri nel salto in alto, Trost racconta cosa significa vivere per anni ad altissimo livello tra aspettative, infortuni e scelte difficili. Durante l’intervista affrontiamo temi profondi: la nuova Italia vincente e cosa è cambiato negli ultimi 10 anni il tema delicato del fisico nel salto in alto, tra peso, forma e pressione perché oggi manca una grande erede dopo campionesse come Sara Simeoni, Antonietta Di Martino, Alessia Trost,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Trost: i 2 metri, il corpo nel salto in alto, la nuova Italia vincente e il ritiro

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Alessia Trost: i 2 metri, il corpo nel salto in alto, la nuova Italia vincente e il ritiro