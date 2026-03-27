Alessandra Gallone | Tentorio lascia una traccia indelebile nella sua Bergamo

Alessandra Gallone ha commentato il ruolo di un ex sindaco di Bergamo, sottolineando che ha lasciato un'impronta duratura nella città. Ha affermato che alcune persone attraversano la scena pubblica lasciando un segno, mentre altre diventano parte integrante della storia di una comunità. La dichiarazione si riferisce all'ex primo cittadino e al suo impatto sulla città nel corso degli anni.

“Ci sono persone che attraversano la vita pubblica lasciando un segno. E poi ci sono persone che diventano esse stesse parte della storia di una comunità. Franco Tentorio è stato questo per Bergamo – inizia così il ricordo di Alessandra Gallon e, già senatrice e presidente di Ispra dell’ex sindaco Franco Tentorio scomparso venerdì 27 marzo all’età di 81 anni -. Commercialista di straordinaria competenza, amministratore preparato e rigoroso, uomo delle istituzioni nel senso più autentico, ha ricoperto ogni ruolo per la sua città – consigliere comunale, assessore al bilancio, vicesindaco, sindaco – con serietà, equilibrio e profondo rispetto per il bene pubblico e per ogni collega. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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