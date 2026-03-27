La UEFA Conference League entra nella fase decisiva, portando con sé la carta Road to the Final di Alemão. Per completare l’obiettivo campionato RTTF, sono necessari 88 punti per Alemão RTTF 88 e 86+ per i pacchetti. Questi elementi rappresentano obiettivi specifici nel percorso di gioco, legati alle performance e ai risultati ottenuti nelle partite ufficiali.

La UEFA Conference League entra nel vivo e con lei arriva la carta Road to the Final (RTTF) di Alemão. L’attaccante brasiliano riceve una versione da 88 OVR che promette di essere un vero incubo per le difese avversarie, grazie a un fisico imponente e a un piede debole quasi perfetto. Analisi della Carta: Potenza Brasiliana. OVR: 88 (ATT).. Piede Debole (5 ): Una caratteristica rara e preziosissima per un centravanti, che gli permette di concludere a rete con la stessa efficacia da ogni posizione.. Fisico (90): La sua dote principale. Alemão è un attaccante capace di proteggere palla e vincere i duelli spalla a spalla con i difensori più ostici. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Alemão RTTF 88 e pacchetti 86+: ecco come completare l’Obiettivo Campionato RTTF!

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