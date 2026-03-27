Albacete-Castellon sabato 28 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Piace El Queso Mecánico

Sabato 28 marzo 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Albacete e Castellon, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si svolge nello stesso orario di quella tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. Tra i giocatori più discussi c’è il centravanti noto come “El Queso Mecánico”. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati dai bookmaker.

La sfida tra Albacete e Castellon si gioca alla stessa ora di quella tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. Gli ospiti hanno colto solo due punti nelle ultime cinque giornate ma restano ancorati al sesto posto in classifica, a -5 dalla promozione diretta, dunque nulla è perduto a patto di ritrovarsi in questo finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Albacete-Castellon (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Piace “El Queso Mecánico” Articoli correlati Albacete-Castellon (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Piace “El Queso Mecánico”La sfida tra Albacete e Castellon si gioca alla stessa ora di quella tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. Albacete-Castellon (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Albacete e Castellon si gioca alla stessa ora di quella tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. Tutti gli aggiornamenti su Albacete Castellon sabato 28 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Albacete-Castellon: probabili formazioni e diretta live; Albacete - CD Castellón | pronostico & migliori quote | 28.03.2026; Albacete-Castellon (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Albacete vs Castellón Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 2 28-03-2026. Albacete-Castellon: probabili formazioni e diretta liveAlbacete-Castellon si gioca il 28 marzo 2026 alle 21:00: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida di Segunda División ... msn.com IVAN HELGUERA Oggi compie gli anni Ivan Helguera, giocatore spagnolo che vanta pure un cameo in Serie A con la maglia della Roma. Cantabrico di Santander, Helguera si mise in mostra con la maglia dell’Albacete: una mezza stagione in Segunda Di - facebook.com facebook