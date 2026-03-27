Alba Parietti, nota showgirl italiana, ha dichiarato che la sinistra attuale non esiste più e ha affermato di essere stata “folgorata” da Berlusconi. La sua carriera è iniziata nella parrocchia torinese, dove interpretava ruoli maschili da bambina, e si è svolta anche attraverso apparizioni televisive. La sua opinione sulla scena politica si inserisce in un discorso più ampio sulla sua evoluzione personale.

Dalla parrocchia torinese dove, bambina, interpretava ruoli maschili, ai riflettori di Galagoal – quando seduta sullo sgabello diventò il simbolo di una femminilità ironica e competente – Alba Parietti ha attraversato quarant’anni di televisione e costume italiano restando fedele a un istinto: quello di dire la sua, sempre, anche nella lunga intervista che oggi ha concesso alla “ Stampa “, nella quale parla anche di politica e della sua militanza a sinistra. Alba Parietti, la sinistra e Berlusconi. Figlia di un partigiano, da giovane si definiva «militante straordinaria», attivista al liceo e poi nella Federazione giovanile comunista. Il suo mito era Enrico Berlinguer, anche se – ammette – «stavo nei gruppi trotzkisti più per moda che per convinzione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alba Parietti, la comunista pentita “folgorata” da Berlusconi: “La sinistra? Oggi non esiste più..”.

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