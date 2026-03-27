al turismo caramanna o nembrini

Le quotazioni di Malagò sono in calo, mentre l’operazione Zaia resta complessa, con il dicastero che continuerà a essere assegnato a un esponente di Fratelli d’Italia. La situazione politica e le trattative legate alle nomine ministeriali sono al centro dell’attenzione, con diverse figure che vedono sfumare o consolidare le proprie possibilità di ingresso nei ruoli di governo.

Scatta l’operazione tappabuchi. Le «pulizie di primavera» di Giorgia Meloni hanno lasciato tre posti liberi. Due in via Arenula e uno in via di Villa Ada. Partiamo dal ministero della Giustizia, dove il «Delma», ovvero Andrea Delmastro Delle Vedove non era solo un semplice sottosegretario, ma quasi un ministro ombra. In Fratelli d’Italia facevano tutti affidamento su di lui, soprattutto per il fatto di possedere la potente delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nell’immediato le deleghe di Delmastro saranno redistribuite tra i due vice del ministro Carlo Nordio: il Dap al leghista Andrea Ostellari, che segue già le carceri, e il Dipartimento per l’innovazione al forzista Paolo Sisto. 🔗 Leggi su Laverita.info

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