Domani, 28 marzo, si svolgerà a Napoli il primo Trofeo Mario Paciolla, un torneo di basket in memoria di questa figura. L’evento, che si terrà al CUS della città, coinvolgerà quattro squadre in un quadrangolare. La giornata coincide con il compleanno di Paciolla, e l’iniziativa intende ricordarlo attraverso una competizione sportiva.

Domani 28 marzo, giorno del compleanno di Mario Paciolla, si terrà a Napoli il 1° Trofeo Mario Paciolla, un quadrangolare di pallacanestro dedicato alla sua memoria. L’evento si svolgerà presso il C.U.S. Napoli (Via Campegna 267), dalle 9:30 alle 13:30, e vedrà la partecipazione di quattro squadre: C.U.S. Napoli, Neapolis Basket, Campi Flegrei e Stella Rossa, che scenderanno in campo per una mattinata di sport, memoria e condivisione. Il torneo nasce dal desiderio della famiglia e del Collettivo Giustizia per Mario Paciolla di ricordare Mario attraverso una delle sue più grandi passioni: il basket. Proprio su quei campi, infatti, Mario aveva trascorso molte ore della sua adolescenza, vivendo lo sport come spazio di comunità, amicizia e crescita. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al CUS di Napoli il Primo Trofeo di basket dedicato a Mario Paciolla

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