AI | Quali opportunità e rischi per lavoro pensioni e welfare?

Un esperto ha analizzato gli effetti dell'intelligenza artificiale su settori come il lavoro, le pensioni e il welfare. La discussione si concentra sui cambiamenti apportati dall'adozione di queste tecnologie e sulle possibili ripercussioni future. La riflessione si basa su un elaborato pubblicato in una delle ultime edizioni di una rivista specializzata.

Abbiamo chiesto al Dottor Perfetto di commentare attraverso un elaborato una delle recenti edizioni del Tg Lavoro & Welfare condotto dall’ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano, dal titolo ‘ Per l’occupazione dei giovani emerge il rischio intelligenza artificiale’, da cui é emerso che l’impatto non é uguale per tutti i settori, ma colpisce maggiormente quelli ad alta scolarizzazione, rispetto, chiaramente ai lavori manuali, ove non é possibile sostituire il lavoro manuale con l’AI. L’AI, ci dice Perfetto che ha accettato l’invito a esprimere per il nostro portale la sua opinione, “ è come una moneta a due facce, dove la testa è l’opportunità, e la croce è il rischio”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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