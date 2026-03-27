Il tennista serbo non partecipa al torneo di Montecarlo, evento che non disputava dal 2011. La sua assenza segue quella al torneo di Miami, e questa volta riguarda anche il primo torneo del circuito Masters 1000 su terra battuta. La decisione ha suscitato curiosità circa le sue prossime presenze in questa stagione.

Novak Djokovic non prenderà parte al torneo di Montecarlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in programma dal 5 al 12 aprile 2026. Il serbo, attualmente al quinto posto nella Race Atp, ha già saltato il torneo di Miami a causa di un fastidio alla spalla. Nole rinuncia così a uno dei suoi appuntamenti più sentiti — non mancava nel Principato dal 2011 — per preservare la propria condizione fisica in vista del Roland Garros. Al momento cresce l'incertezza sulla sua partecipazione agli Internazionali d'Italia a Roma (6-17 maggio). Il campione non ha ancora fornito dettagli ufficiali sui tempi di recupero e sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ahi Djokovic, salta anche Montecarlo: non mancava dal 2011

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