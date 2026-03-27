Agroalimentare i produttori pugliesi bocciano il Governo | Il taglio accise è una beffa da 3 centesimi

I produttori agricoli pugliesi rivolgono critiche al Governo riguardo al taglio delle accise, che considerano insufficiente e insoddisfacente. In questo mese di marzo 2026, le aziende del settore si trovano a gestire difficoltà nei bilanci e un crescente malcontento, mentre si preparano a pianificare le colture primaverili. La tensione nelle campagne si fa sempre più palpabile.

L’affondo di Alpaa Puglia: "Prezzo del gasolio a 1,25 euro. Serve un credito d'imposta strutturale contro la speculazione" Non si placa la tensione nelle campagne pugliesi. In un marzo 2026 che dovrebbe essere dedicato alla programmazione delle colture primaverili, il settore agricolo locale si ritrova a fare i conti con bilanci che non tornano e un malumore che cresce di giorno in giorno. A farsi portavoce del disagio dei piccoli coltivatori è l'Alpaa Puglia: l'Associazione dei Lavoratori e Produttori Agroalimentari Ambientali lancia un duro monito al Governo centrale sulle misure adottate per contrastare il caro-carburante. Secondo l'associazione guidata da Antonio Macchia, gli interventi messi in campo finora sono del tutto insufficienti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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