Un nuovo episodio di violenza si è verificato presso l’ospedale di Avellino, coinvolgendo il personale sanitario. L’Ordine dei Medici ha richiesto un aumento delle misure di sicurezza per tutelare chi lavora all’interno della struttura. L’incidente si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti recentemente, suscitando preoccupazione tra gli operatori sanitari.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario ad Avellino. Nel pomeriggio di ieri, il dottor Celestino Basagni è stato aggredito da un paziente mentre svolgeva regolarmente la sua attività nell’ambulatorio di Chirurgia dell’Ospedale Moscati. Il medico, soccorso immediatamente, ha riportato ferite giudicate guaribili in otto giorni. Forte la condanna dell’Ordine dei Medici, che lancia l’allarme sicurezza. “Ancora una volta ci tocca registrare un episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario della nostra provincia”. L’Ordine dei Medici di Avellino non nasconde la sua preoccupazione per l’aggressione subita ieri pomeriggio dal dottore Celestino Basagni, mentre era impegnato, come di consueto, ad effettuare visite nell’ambulatorio di Chirurgia dell’Ospedale Moscati di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggressione al Moscati, l’Ordine dei Medici: “Serve più sicurezza”

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