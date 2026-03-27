L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato un nuovo standard unico per la misurazione delle piattaforme digitali, con un’attenzione particolare alle attività pubblicitarie online. La decisione mira a rafforzare la trasparenza dei dati pubblicitari e a regolamentare in modo più rigoroso le piattaforme digitali. Audicom sarà coinvolta nel processo di misurazione, diventando un elemento centrale nel nuovo sistema.

Stretta sulle piattaforme digitali e svolta storica per la trasparenza dei dati pubblicitari. L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sancito ufficialmente la fine di un'era caratterizzata dalla frammentazione e dall' autocertificazione digitale, approvando una direttiva destinata a diventare la pietra angolare per il futuro del mercato pubblicitario. Il provvedimento, varato il 25 marzo dal Consiglio con il voto contrario della. su Digital-News.it Stretta sulle piattaforme digitali e svolta storica per la trasparenza dei dati pubblicitari.. L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sancito ufficialmente la fine di un'era caratterizzata dalla frammentazione e dall' autocertificazione digitale, approvando una direttiva destinata a diventare la pietra angolare per il futuro del mercato pubblicitario. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Agcom rivoluziona il mercato e vara lo standard unico. Audicom al centro della misurazione

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