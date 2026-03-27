Agcom rivoluziona il mercato e vara lo standard unico Audicom al centro della misurazione
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato un nuovo standard unico per la misurazione delle piattaforme digitali, con un’attenzione particolare alle attività pubblicitarie online. La decisione mira a rafforzare la trasparenza dei dati pubblicitari e a regolamentare in modo più rigoroso le piattaforme digitali. Audicom sarà coinvolta nel processo di misurazione, diventando un elemento centrale nel nuovo sistema.
Stretta sulle piattaforme digitali e svolta storica per la trasparenza dei dati pubblicitari. L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sancito ufficialmente la fine di un'era caratterizzata dalla frammentazione e dall' autocertificazione digitale, approvando una direttiva destinata a diventare la pietra angolare per il futuro del mercato pubblicitario. Il provvedimento, varato il 25 marzo dal Consiglio con il voto contrario della. su Digital-News.it Stretta sulle piattaforme digitali e svolta storica per la trasparenza dei dati pubblicitari.. L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sancito ufficialmente la fine di un'era caratterizzata dalla frammentazione e dall' autocertificazione digitale, approvando una direttiva destinata a diventare la pietra angolare per il futuro del mercato pubblicitario. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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