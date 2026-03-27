Addio Tentorio il PD | Allo scontro preferiva il dialogo e la mediazione

Il Partito Democratico ricorda la scomparsa di Franco Tentorio, che aveva 81 anni e ricopriva il ruolo di sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014. La dichiarazione ufficiale del partito sottolinea che Tentorio era noto per preferire il dialogo e la mediazione durante gli scontri politici. La sua morte è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze.

Il PD commemora la scomparsa di Franco Tentorio, 81 anni, dal 2009 al 2014 Sindaco di Bergamo. Il ricordo del segretario cittadino Alessandro De Bernardis: “Ricordiamo una persona che ha servito la nostra città in ruoli istituzionali per quasi cinquant’anni, al di là delle diverse vedute politiche. Di lui restano la costante signorilità, la naturale propensione al dialogo e la mediazione, sempre preferita allo scontro. Proprio per riconoscere queste straordinarie qualità umane, la città gli ha conferito la medaglia d’oro al valore civile, durante un’amministrazione di centrosinistra. Sentite condoglianze alla famiglia e un pensiero particolare alla nipote Ida, nostra collega in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Congresso Pd Napoli, è ufficiale il quarto rinvio. Senza mediazione si rischia il commissarioPd Napoli al quarto rinvio sul congresso provinciale: senza accordo tra le aree si rischia il commissariamento. Addio a Franco Tentorio, Benigni: “Umile e sempre vicino alle persone”Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia, con questa nota ricorda Franco Tentorio, politico bergamasco ed ex sindaco... Contenuti e approfondimenti su Addio Tentorio Lutto nella politica bergamasca: addio a Franco TentorioSecondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco avvenuto nel suo ufficio ... calcioatalanta.it Addio a Franco Tentorio, già sindaco di Bergamo: aveva 81 anniSi è spento Franco Tentorio, sindaco di Bergamo dal 11 giugno 2009 al 10 giugno 2014: è venuto a mancare venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. Esponente del centrodestra, ha guidato l’amministrazione c ... bergamonews.it