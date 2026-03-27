Addio Tentorio Ceci | È stato un maestro simbolo di una politica che non c’è più

Nella giornata di venerdì 27 marzo si è spento un ex primo cittadino, figura di rilievo nella politica locale, ricordato da un ex vicesindaco e assessore come un maestro sia dal punto di vista personale sia politico. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo hanno conosciuto e collaborato con lui nel corso degli anni. La notizia è stata confermata attraverso dichiarazioni pubbliche di alcuni esponenti politici.

“Franco Tentorio per me è stato un maestro sia dal punto di vista personale sia a livello politico”. Così l’avvocato Gianfranco Ceci, che è stato suo vicesindaco e assessore, ricorda il primo cittadino venuto a mancare nella giornata di venerdì 27 marzo. Legati da un profondo rapporto di amicizia e stima, hanno condiviso tantissime esperienze e un lungo percorso di impegno in città. Esprimendo il proprio dolore per la drammatica notizia e un’affettuosa vicinanza ai familiari, Gianfranco Ceci spiega: “Per me Franco Tentorio è stato un maestro dal punto di vista personale e politico. L’ho conosciuto nel 1995 in consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione: io facevo parte del gruppo di Forza Italia e lui di Alleanza Nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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