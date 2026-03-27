addio a beppe savoldi mister due miliardi

È deceduto Beppe Savoldi, noto come Beppe Gol, all'età di 79 anni. È stato uno dei principali attaccanti del calcio italiano, con un totale di 168 reti segnate in Serie A. La sua carriera ha lasciato un segno importante nel panorama calcistico nazionale.

LUTTO NEL CALCIO. Beppe Gol aveva 79 anni ed è stato uno dei più grandi bomber del calcio italiano: 168 reti in Serie A. Aveva debuttato con l’Atalanta. Fece scalpore la sua cessione dal Bologna al Napoli nel 1975 per una cifra da record. Nel calcio (che alla lunga aveva vinto la battaglia per strapparlo al basket, l’altra sua grande passione sportiva) aveva realizzato i suoi sogni, quelli di ogni ragazzino che comincia a prendere a calci un pallone. Ma grazie al calcio, soprattutto, Beppe Savoldi –scomparso ieri all’età di 79 anni – aveva realizzato il suo sogno più grande: con i guadagni, oculatamente investiti, di quel mondo dorato dal... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Calcio, morto Beppe Savoldi: addio a “Mister due miliardi”

Tutto quello che riguarda Beppe Savoldi

Temi più discussi: Addio a Beppe Savoldi, re del gol e mister due miliardi; Morto Beppe Savoldi, addio a Mister due miliardi: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni; Addio Beppe Savoldi, l'ex attaccante del Bologna è morto a 79 anni. In rossoblù segnò 140 gol; Addio Beppe Savoldi: a 79 anni se ne va mister due miliardi, ex bomber di Atalanta, Bologna e Napoli.

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Per me Beppe Savoldi non è stato solo un grande bomber del Bologna, ma anche un amico. La festa per i suoi 100 gol in Serie A, festeggiata insieme a Monghidoro, resta uno dei ricordi più belli che porterò sempre con me. Ciao Beppe, non ti dimenticherò m - facebook.com facebook

È morto Beppe Savoldi: attaccante ex Bologna e Napoli, "Bomber simbolo degli anni Settanta, fortissimo di testa e in acrobazia, una sentenza con il sinistro, quasi sempre in doppia cifra". Addio a Mister 2 miliardi x.com