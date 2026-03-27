Addio a Beppe Savoldi | il ricordo del bomber che condusse Saronno in C1

Nella giornata di ieri si è spento Giuseppe Savoldi, noto calciatore che contribuì a portare la squadra di Saronno in Serie C1. La sua morte ha suscitato emozioni tra tifosi e appassionati di calcio della zona, che ricordano con affetto il ruolo avuto dal giocatore nelle stagioni passate. La notizia ha raggiunto la comunità locale, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e sostenuto.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Una notifica sul cellulare, il logo di una banca nota e una cifra che scotta:. Un drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi: una persona investita da un treno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Come forse è noto, non amo il calcio. Amo solo, esclusivamente, visceralmente, il Bologna Fc 1909. Il resto è sbagiuzza, come diciamo noi. Da quando ero bambino. E, da bambino, il mio giocatore preferito si chiamava Beppe Savoldi. Ricordo certe foto in bia x.com