addio a beppe savoldi il bomber dei settanta

È deceduto a 79 anni Beppe Savoldi, noto centravanti degli anni Settanta, dopo aver combattuto una lunga malattia. Savoldi è stato uno dei principali giocatori del calcio italiano di quel periodo e la sua morte è stata comunicata ufficialmente. La sua carriera si è svolta principalmente in diverse squadre italiane, contribuendo con numerosi gol e prestazioni di rilievo.

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Come forse è noto, non amo il calcio. Amo solo, esclusivamente, visceralmente, il Bologna Fc 1909. Il resto è sbagiuzza, come diciamo noi. Da quando ero bambino. E, da bambino, il mio giocatore preferito si chiamava Beppe Savoldi. Ricordo certe foto in bia x.com