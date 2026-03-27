Accusato del furto di 145 metri cubi di acqua ma non gestiva più il bar | assolto

Un uomo era accusato di aver sottratto 145 metri cubi di acqua potabile dal proprio bar in un periodo di sei mesi. Tuttavia, in sede di giudizio, è stato riconosciuto innocente e assolto dalle accuse di furto aggravato. La vicenda riguarda un presunto illecito legato alla gestione dell’attività commerciale, ma l’accusa non ha potuto dimostrare la responsabilità dell’imputato.

"Per non aver commesso il fatto": l'imputato, all'epoca delle contestazioni, aveva già ceduto la gestione dell'attività commerciale a un'altra persona BRINDISI - Era imputato di furto aggravato, per aver sottratto 145 metri cubi di acqua potabile per il suo bar, in un arco di tempo di sei mesi. Alla fine del processo, incardinato davanti al tribunale di Brindisi in composizione monocratica, è stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”. La sentenza della giudice Paola D'Amico, con motivazione contestuale, risale al 23 marzo 2026. Il 54enne Gaetano Sasso (di Ostuni) doveva rispondere dell'accusa di aver manomesso il sigillo apposto sul contatore dell'acqua, per avere acqua potabile gratis presso il proprio bar, nella Città Bianca, da ottobre 2023 ad aprile 2024. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Accusato del furto di 145 metri cubi di acqua, ma non gestiva più il bar: assolto Articoli correlati Leggi anche: Brescia recupera 5 milioni di metri cubi d’acqua: le perdite scendono al 20% Accusato di presunto furto, imprenditore reggino assolto per non aver commesso il fattoSecondo quanto comunicato dall’avvocato Antonino Quartuccio, che ha seguito la difesa dell’imputato le accuse non hanno trovato riscontri nel... Una raccolta di contenuti su Accusato del furto di 145 metri cubi di... Temi più discussi: Accusato del furto di tre motorini in Costiera Amalfitana: arrestato; Accusato del furto di tre motorini in Costiera Amalfitana: arrestato; Accusato di un furto, studente 15enne spogliato, perquisito e umiliato dai bulli; Furto a villa Gardini. Condannato 34enne, ma è irreperibile dopo la scarcerazione. Furto al bar Sorriso di Malnate: quattro arresti in flagranza, banda organizzata accusata di colpo con WhatsAppLa Polizia di Stato blocca una presunta batteria di sudamericani: contestati furto aggravato e concorso in reato ... laprovinciadivarese.it Putignano (BA), arresti domiciliari per un 50enne accusato di furto in abitazioneArresti domiciliari per un 50enne barese accusato di furto in abitazione tra Putignano e Gioia del Colle. Indagini partite da un arresto in flagranza del 18 ottobre 2025. trmtv.it Albiani (Pd) ha accusato Bossi di "razzismo". Le urla dei leghisti: "Vergogna". il ricordo del fondatore della Lega spacca il consiglio comunale di Milano a pochi giorni dalla sua scomparsa - facebook.com facebook Ligue 1, il presidente del PSG e numero uno di beIN Media Nasser Al Khelaifi accusato di conflitto di interessi nella vendita dei diritti tv del 2024 x.com