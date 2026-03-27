Il Tribunale Amministrativo Regionale di Parma ha condannato la Prefettura per aver riconosciuto formalmente il diritto all’accoglienza ai richiedenti asilo, ma senza garantire loro un alloggio, cibo o assistenza. La decisione arriva dopo che persone in attesa di supporto sono state trovate abbandonate in strada, nonostante l’atto ufficiale di riconoscimento dei loro diritti. La sentenza sottolinea la necessità di rispettare le promesse fatte in sede amministrativa.

“I diritti non possono aspettare i tempi della burocrazia”. Con questa motivazione netta, il TAR di Parma ha censurato la strategia della Prefettura che riconosceva formalmente il diritto all’accoglienza ai richiedenti asilo, lasciandoli però di fatto senza un posto letto, cibo o assistenza."Da mesi - fa sapere il Ciac - molti richiedenti asilo a Parma vivono in un limbo assurdo: la Prefettura accoglie la loro domanda ma rimanda l'ingresso nelle strutture a data da destinarsi. La giustificazione usata è spesso la mancanza di posti o la necessità di dare priorità ai nuovi arrivi via mare. È la categoria degli "accolti ma non accolti": persone con un diritto riconosciuto per legge, ma condannate all'invisibilità e alla strada". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Accolti sulla carta, ma abbandonati in strada: il TAR di Parma condanna la prassi della Prefettura

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